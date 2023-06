Brief van SGP: Ede Pride wijkt af van ‘het Woord van God’

on

In een brief aan de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van Ede maakt de SGP bezwaar tegen de Ede Pride die volgende week voor de tweede keer wordt gehouden.

De brief is ondertekend door de kiesverenigingen van de partij in Bennekom, Lunteren, Ede, Harskamp-Wekerom. Ook de SGP-jongeren in Ede ondertekenden de brief.

‘De belangrijkste reden om deze brief te schrijven is, omdat dit evenement ver afwijkt van het Woord van God, de Bijbel’, schrijven ze.

Problemen

Volgens de briefschrijvers zijn er duidelijke richtlijnen voor hoe een man en vrouw samen dienen te leven. ‘Dan mogen we als mensen niet allerlei andere vormen en leefwijzen promoten’. De SGP’ers voorzien problemen als de samenleving ‘deze basis van man-vrouw’ loslaat.

Volgens de briefschrijvers moet er aandacht zijn voor mensen ‘die worstelen met hun identiteit’, maar ‘de vorm waar het organisatieteam Ede Pride voor kiest, staat helaas ver van een groot deel van religieuze en conservatieve achtergrond van de bewoners van onze gemeente. ‘

Ook de plek van de Pride bij Oude Kerk op de Grotestraat doet de briefschrijvers ‘verdriet’.

Ze vragen of het gemeentebestuur in gesprek te gaan met de organisatie van de Pride, ‘zodat hun activiteiten niet nog meer verwijdering tot gevolg hebben en daarbij ook rekening houden met de achtergrond van een groot deel van onze gemeente.’

Afschuw

D66-raadslid Sam Elfvering is niet verbaasd op de kritiek van de SGP, maar ‘Ik voel bij deze brief alleen maar verdriet, pijn en boosheid’ schrijft hij op Twitter.

‘Voordat ik uit de kast kwam, voelde ik me niet begrepen. Op de middelbare school was ik soms eenzaam. Vaak at ik tijdens de pauze alleen. Er zitten vandaag de dag nog steeds kinderen in die situatie, ook in Ede. En dit soort teksten van de SGP dragen bij aan die eenzaamheid. Wat ze schrijven over het loslaten van de verhoudingen tussen man en vrouw klinkt bijna als een dreigement’, zegt hij tegen De Gelderlander.

Elfvering gaat de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders afstand te nemen van het standpunt van de SGP.

‘Uitnodiging’

De SGP-fractie heeft de brief niet ondertekend, maar fractievoorzitter Gerrit Flier zegt wel achter de inhoud te staan. Volgens Flier is de brief niet bedoeld om de kloof tussen voor- en tegenstanders van de Pride in Ede te vergroten. ‘Het is mijn inziens juist een mooie uitnodiging voor een respectvolle dialoog. Voorstanders van de Pride spreken zich uit, dus ik denk dat het goed is dat ook mensen met een andere mening zich laten horen. Gelukkig leven we in een vrij land waarin dat kan.’

Niet gelijkwaardig

De organisatie van de Pride is teleurgesteld over de brief. ‘Het voelt heel vervreemdend wanneer mensen die ik zie als mede-gelovigen, duidelijk maken dat ze mij niet als gelijkwaardig zien. Dat raakt me. Als organisatie proberen we juist zo inclusief mogelijk te zijn. Gelovige LHBTI’ers zijn ook welkom. Er is niet voor niets een kerkdienst tijdens de Pride’, zegt Esther van Vliet van de organisatie

Tegenovergesteld effect

Ze hoopt dat de brief een tegenovergesteld effect heeft: ‘Ik kan me voorstellen dat dit er juist voor zorgt dat mensen zich uit gaan spreken vóór de vrijheid van LHBTI’ers. Ik denk namelijk dat de schrijvers van de brief pas tevreden zijn wanneer wij allemaal weer in de kast zitten. Maar dat is geen optie.’

Vorig jaar vlak voor de eerste Pride in Ede lieten de SGP Jongeren in een verklaring weten dat de Pride ‘geen toegevoegde waarde in de acceptatie van LHBTI-Plussers’ heeft.

Kijk hier voor het programma van Ede Pride.

(Bron: Brief SGP Pride Ede 2023, De Gelderlander; foto: screenshot Jeugdjournaal 2022)

