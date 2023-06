Achterhoek Pride met wandeling en fietstocht rond Ruurlo

on

Komende zaterdag is er een Regenboogwandeling , die start in Ruurlo. De tocht is zo’n 13 kilometer lang en staat open voor iedereen die een inclusieve samenleving nastreeft.

De route start bij het station van Ruurlo, gaat door de Formerhoek en volgt daar het Trekvogelpad. Ook het buitengoed Het Sikkeler wordt aangedaan, evenals De Haar. Op de terugweg loopt de route langs Kasteel Ruurlo, waar het museum More gevestigd is (foto).

De wandeltocht is gratis. Onderweg is er een pauze bij een horecagelegenheid, maar zelf eten en drinken meenemen is geen probleem. Na af afloop is er een afsluitend drankje in Ruurlo en wie wil kan er ook wat eten, uiteraard voor eigen rekening. Aanmelden kan hier; dan wordt ook het aanvangstijdstip gedeeld.

Fietsen

Zondag is er een fietstocht van pakweg 30 kilometer die om 11:00 uur start bij Heitkamp Pannenkoek Restaurant aan de Hengelose weg 2 in Ruurlo. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Onder de deelnemers wordt een speciaal T-shirt verloot, ontworpen door één van de deelnemers aan de Pride.

De Achterhoek Pride duurt nog tot juli. Kijk hier wat er allemaal nog te doen is.

(Foto: Kasteel Ruurlo, museum More)

