Wijkagent Meppel na vernieling vlaggen: Wees lief voor elkaar

‘Wees lief voor elkaar’. De oproep komt van wijkagent Kevin in Meppel na de vernieling van een aantal regenboogvlaggen.

‘Elke vernieling is onacceptabel. Alleen om mensen aan te vallen betreffende hun geaardheid, cultuur, religie of welke vorm van leven mensen ook hebben, is respectloos en betuigd van weinig waarde en normen naar een ander’, schrijft de wijkagent op Instagram.

‘Wij willen dat elke Meppeler en bezoeker van Meppel zich veilig kan voelen in onze mooie gemeente!’



‘WEES LIEF VOOR ELKAAR! Laat iedereen zijn wie men is, kleden hoe degene zich wil kleden en geloven in wat men wil geloven! Laat elkaar gaan en zorg goed voor elkaar!’



‘Gelukkig doen veel Meppelers dit al, maar zorg er samen voor dat deze enkelingen geen kans krijgen om dit onveilige gevoel te creëren!’

De wijkagent voegt er aan toe dat de aangiften zijn opgenomen en dat de vernielingen onderzocht worden. Hoeveel vlaggen er vernield zijn, is niet duidelijk.

(Bron: Instagram; foto: archief Roze Golf)





