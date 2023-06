Estland krijgt als eerste voormalige Sovjetstaat homohuwelijk

on

Estland voert per 1 januari 2024 het homohuwelijk in. Het parlement stemde dinsdag in met het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

De wet werd aangenomen met 55 stemmen voor in het parlement met 101 leden, en werd vooral gesteund door liberale en sociaaldemocratische partijen die deel uitmaken van de coalitie van de liberale, centrumrechtse partij Eesti Reformierakond (ER) van premier Kaja Kallas (foto), de sociaaldemocratische partij SDE en de liberale partij Estland 200.

Geschiedenis

De kersverse regering van Kallas schrijft geschiedenis, want Estland is met het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht het eerste voormalige Sovjetstaat dat het homohuwelijk legaliseert.

In Estland bestond sinds 2014 al wel het geregistreerd partnerschap n in Estland.

‘Mijn boodschap voor iedereen in dit deel van Europa is: het is een moeilijke strijd, maar liefde en huwelijk zijn dingen die we moeten aanmoedigen’, zei Kallas tegen persagentschap Reuters. ‘We hebben ons flink ontwikkeld in de afgelopen 30 jaar, sinds we ons bevrijdden van de Sovjet-bezetting.’

Estland telt zo’n 1,3 miljoen inwoners, van wie volgens opinie-onderzoek ongeveer 53 procent achter het homohuwelijk staat. Tien jaar geleden was dat nog 34 procent. Ongeveer een kwart van de inwoners is etnisch Russisch, en onder hen zijn de meeste tegenstanders van het homohuwelijk te vinden.

Europese waarden

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne is Estland een bondgenoot van Oekraïne. Met deze wet wil het land zich nog nadrukkelijker afzetten tegen Rusland menen analisten en zich meer aansluiten bij de waarden van de Europese Unie. Estland is sinds 2004 lid van de EU en de NAVO.

In de twee andere Baltische staten Litouwen en Letland zijn wetten voor het geregistreerd partnerschap in de maak, maar die zijn nog niet aangenomen door de parlementen in die landen.

Het parlement van Slovenië stemde vorig jaar voor het homohuwelijk en was daarmee het eerste Oost-Eurpese land dat het burgerlijk huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht.

(Bron: NOS, VRT; foto: Kaja Kallas Twitter )

