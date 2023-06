Aanklager Italië eist intrekking geboorteakten lesbische koppels

on

De officier van justitie van Padua, Valeria Sanzari, eist in een juridische procedure dat van 33 geboorteaktes de naam van de niet-biologische moeder met terugwerkende kracht wordt verwijderd.

Het gaat om geboorteaktes van kinderen van lesbische stellen sinds 2017.

De stap van de officier van justitie van Padua komt nadat de regering van premier Giorgia Meloni gemeenteraden had opgedragen te stoppen met het registreren van kinderen van ouders van gelijk geslacht.

Bij gebrek aan duidelijke wetgeving oordeelden sommige rechtbanken dat paren van gelijk geslacht elkaars kinderen mogen adopteren. Diverse burgemeesters, onder wie die van Padua, hebben de geboorte van beide partners uit een verbintenis van hetzelfde geslacht geregistreerd.

De rechtbank in Padua doet later dit jaar uitspraak.

Grote gevolgen

Voor de niet-biologische ouders heeft het schrappen van de naam grote gevolgen. Zo mogen zij geen medische behandeling voor hun kinderen goedkeuren zonder een toestemming op papier van de biologische ouder. Wordt de biologische ouder ziek of sterft hij of zij, dan heeft de niet-biologische ouder geen recht om de kinderen op te vangen.

Om haar ouderschapsrechten terug te krijgen, moet de niet-biologische moeder een lange en dure speciale adoptieprocedure doorlopen.

Kritiek

De regering verdedigt de stap van de officier van justitie.

‘In Italië is het huwelijk alleen tussen een man en een vrouw, en daarom is alleen de biologische ouder de ouder wiens achternaam geregistreerd kan worden’, zei de minister voor parlementaire betrekkingen Luca Ciriani dinsdag bij RTL Radio.

Meloni, een zelfverklaarde vijand van wat zij ‘gender-ideologie’ en ‘de LGBT-lobby’ noemt, krijgt vanuit het buitenland steeds meer kritiek vanwege haar zeer conservatieve agenda voor gezinnen.

De Canadese premier Justin Trudeau zei vorige maand tegen Meloni in het openbaar op een top van leiders van de Groep van Zeven in Japan dat Canada ‘bezorgd’ was over enkele van de standpunten die Italië innam met betrekking tot LHBTI-Plus-rechten.

(Bron: Reuters, VRT; foto: Google Streetview)

