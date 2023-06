Podcast Roze Golf 18 juni met dag vertraging beschikbaar

on

De podcast met een verslag van Roze Zaterdag in Goes is vanaf maandagavond te beluisteren via de diverse podcastplatforms.

Normaal gesproken staat de podcastversie van de Roze Golf vanaf zondagavond 18:00 uur online, maar door technische omstandigheden was het niet mogelijk om dat voor elkaar te krijgen.

In de Roze Golf zijn gesprekken te horen met deelnemers aan de parade en informatiemarkt. Ook is er een gesprek met de wethouder van Zaanstad waar Roze zaterdag in 2025 wordt gehouden.

Waar te beluisteren?

De podcast is te beluisteren via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De nieuwste radioversie is staat op de site van RTV Oost.

Categorieën:Nieuws