Roze Golf 18-06: Een verslag van Roze Zaterdag 2023 in Goes

on

Voor het eerst is Roze Zaterdag in Zeeland gehouden. Goes viel de eer te beurt. Volgens de organisatie trok het evenement zo’n 15.000 bezoekers.

De parade trok enkele honderden deelnemers, waaronder een moeder van een homoseksuele zoon. Zij liep in Zeeuwse klederdracht mee.

Roze Zaterdag wordt over twee jaar in Zaanstad gehouden. Dat werd in Goes bekend gemaakt.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. De podcast is vanaf maandagavond 22:00 uur te beluisteren. Dat kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De nieuwste radioversie is staat op de site van RTV Oost.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel