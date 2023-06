Mogelijke aanslag verijdeld op parade tijdens Pride in Wenen

on

De veiligheidsdiensten in Oostenrijk zeggen een mogelijke aanslag op de parade tijdens de Pride in Wenen te hebben voorkomen.

Zaterdag werden vlak voor de parade drie jongeren in de leeftijd van 14 tot 20 jaar opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag. De drie zijn Oostenrijkse staatsburgers met Tsjetjeense en Bosnische achtergronden.

De diensten hebben niet bekend gemaakt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest. Bij huiszoekingen werden wapens gevonden.

De parade trok zo’n 300.000 deelnemers.

De burgemeester van Wenen reageerde geschokt op het nieuws dat er mogelijk een aanslag is verijdeld. ‘Er mag geen plek zijn voor haat en exclusie in Wenen. Onze stad is kleurrijk en kosmospolitisch’, aldus Michael Ludwig in een reactie tegen persbureau APA.

De organisatie zegt in een reactie: ‘We laten ons niet verslaan door de vijanden van de rechten voor LHBTIQ-mensen, democratie en een open samenleving.’

‘Ons Pride-motto geldt vandaag en elke dag nog meer: Samen staan we op – tegen haat en fascisme!’.

(Bron: NOS, foto: archief)

