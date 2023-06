Roze Zaterdag in 2025 in Zaanstad

on

Roze Zaterdag wordt over twee jaar in Zaanstad gehouden. Dat is zaterdagmiddag bekend gemaakt in Goes

In Zaanstad wordt Roze Zaterdag op 28 juni gehouden, de datum van de Stonewall-rellen in New York, de rellen die ten grondslag liggen aan de Roze Zaterdag in Nederland.

Roze Zaterdag is volgend jaar in Groningen.

Het is dit jaar voor het dat Roze Zaterdag in Zeeland wordt gehouden. De parade trok enkele honderden deelnemers, waaronder een moeder van een homoseksuele zoon. Zij liep in Zeeuwse klederdracht mee

Zondag in de Roze Golf een sfeerverslag van Roze Zaterdag in Goes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws