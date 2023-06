Wel rugby tijdens Roze Zaterdag in Goes maar niet 24 uur lang

on

Het is niet gelukt om 24 uur achter elkaar rugbywedstrijden te spelen in Goes tijdens het weekend van Roze Zaterdag.

Aanvankelijk was het de bedoeling om vrijdagavond te beginnen met wedstrijden om op zaterdagavond op te houden.

Nu zijn de wedstrijden op het sportpark Het Schenge aan het Geldeloozepad 5 beperkt tot een jeugdtoernooi in de ochtend en twee wedstrijden van de Goese rugby club Tovaal tegen teams van de Amsterdamse Rugby Club Lowlanders: om 13:30 uur spelen de vrouwen en om 15:00 uur de mannen.

ARC Lowlanders is de enige LHBTI-Plus-rugbyclub in Nederland

Roze viering

Roze Zaterdag begint om 9:30 met een feestelijke oecumenische viering in de historische kerk in Kloetinge. Het thema is gelijk aan het thema van Roze Zaterdag: ‘Je bent goed zoals je bent’. Voorgangers zijn Wim van den Berg en Leuny de Kam, respectievelijk verbonden als pastor aan de Oude Katholieke Kerk en de Doopsgezinde Kerk.

Parade

Om 11:30 start de parade door de stad met een optreden van de ‘Drijvende Diva’ in de haven van Goes en uiteraard is er een informatiemarkt. Ook is er veel muziek, met optredens van onder andere Ruth Jacott en Johnny Logan.

De organisatie verwacht zo’n 15.000 bezoekers.

(Bron: PZC; foto: ARC Lowlanders – Facebook)

