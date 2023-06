Inbraak en vernielingen bij LHBTI-organisatie in Oekraïne

on

In het kantoor van de Oekraïense LHBTI-belangenorganisatie Insight in Lutsk is dinsdag door onbekenden ingebroken en er werden vernielingen aangericht.

Dat meldt oprichter Olena Shevchenko. Ze zegt dat er geen documenten of spullen zijn meegenomen.

Insight heeft sinds de Russische invasie honderden mensen gehuisvest in drie noodopvangcentra gerund door LHBT-mensenrechtenverdedigers, en samen met het Women’s March-vrijwilligersteam meer dan 25.000 noodhulppakketten uitgedeeld.

Olena Shevchenko werd vorig jaar april in Lviv op straat met traangas aangevallen. Ze had net met een aantal anderen en met anderen hulpgoederen uitgeladen, toen ze werd aangesproken door een man, die haar vervolgens traangas in het gezicht spoot. Wie er achter de aanval zat, is nooit goed onderzocht door de politie.

Human Rights Watch roept de autoriteiten op de inbraak in het kantoor van Insight ‘naar behoren’ te onderzoeken, evenals andere aanvallen op LHBTI-activisten. Bovendien pleit Human Rights Watch voor wetgeving die mensen beschermt tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie.

(Bron: Human Rights Watch, Twitter ; foto vernielde deur: Olena Shevchenko Insight)

Categorieën:Nieuws