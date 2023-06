on

De GGD Zeeland gaat vaccineren tijdens Roze Zaterdag in Goes. Volwassenen kunnen een prik krijgen tegen Hepatitis B of Apenpokken. Jongvolwassenen tot 26 jaar kunnen zich laten vaccineren tegen HPV.

Al die ziektes kunnen worden overgebracht door seks of intiem contact.

In een tent van de GGD Zeeland op het Bleekveld, waar de informatiemarkt wordt gehouden, kan iedereen zonder afspraak tussen 13:00 en 16:00 uur naar binnenlopen en wordt er direct gekeken of je in aanmerking komt voor één of meerdere prikken.

Ook wordt er informatie gegeven over de verschillende seksueel overdraagbare aandoeningen.

(Bron: GGD Zeeland)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws