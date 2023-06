Afspraak via app: ‘Een homo laten komen om hem te kloten’

on

Een 19-jarige man uit Genk (België) is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 20 voorwaardelijk voor het in de val lokken van een 70-jarige man uit Halen.

Samen met vier minderjarige jongens maakten ze vorig jaar september via de homodatingapp Grindr een afspraak met de man om hem vervolgens te beroven van zijn auto en zijn mobiele telefoon.

De 19-jarige was er op uit om ‘Een homo laten komen om hem te kloten’. De man uit Halen zag dat zijn date niet leek op de profielfoto in de app en maakte daar een opmerking over. De 19-jarige trok vervolgens een alarmpistool en de anderen kwamen dreigend om het slachtoffer heen staan. De man moest de zijn telefoon en autosleutel in leveren, waarna zijn belagers vertrokken met de 19-jarige –zonder rijbewijs- achter het stuur. De politie wist de auto niet veel later aan te houden.

Kans

Op de zitting had de 19-jariges spijt. ‘Het was niet de bedoeling om de feiten te plegen. Mijn verblijf in de gevangenis heeft me tot meerdere inzichten gebracht. Mijn plaats is op school. Ik vraag u om nog een kans.’

De rechter oordeelde dat hij al een kans had gekregen. Hij mocht eerder de cel verlaten, maar hield zich niet aan een opgelegd contactverbod.

Spel

In het vonnis sprak de rechter over ernstige feiten. ‘De betichte beschouwt de feiten als een spel zonder stil te staan bij de gevolgen voor het slachtoffer.’

Hij veroordeelde de man uit Genk tot celstraf en tot het volgen van een anti-agressie training en zich laten behandelen voor zijn psychosociale problematiek. Aan het slachtoffer moet hij 5.600 euro betalen voor het onder meer het beschadigen van de auto. Ook moet hij proceskosten betalen.

(Bron: Het Nieuwsblad)

