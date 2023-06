Goes maakt zich op voor 17 juni, Roze Zaterdag 2023

on

Goes is zo goed als klaar voor komende zaterdag, Roze Zaterdag. Het is voor het eerst dat deze manifestatie in Zeeland wordt gehouden. ‘Het wordt een traditionele Roze Zaterdag, met een aantal extra’s’, zegt Tom de Koning van Goes Marketing.

Zo zijn er in de stad diverse exposities en er is een food-truck-festival in stadspark De Veste. Een aantal winkeliers in het centrum van Goes heeft de etalage een regenboog-tintje gegeven.

Drijvende Diva

Na de oecumenische viering in de Geersteskerk in Kloetinge met voorgangers Wim van den Berg en Leuny de Kam, respectievelijk verbonden als pastor aan de Oude Katholieke Kerk en de Doopsgezinde Kerk, is de feestelijke aftrap in de stadshaven met de ‘Drijvende Diva’. Daarna vertrekt de parade langs diverse pleinen in Goes.

De infomarkt is te vinden op het Bleekveld. Uiteraard is er ook muziek: op het kerkplein en in de Grote Kerk draaien diverse dj’s en ’s avonds treden op de Grote Markt diverse artiesten op, onder wie Mister Songfestival Johnny Logan, Ruth Jacott en Gerard Joling.

Het hele programma is hier te vinden.

Bus

Bezoekers die met de trein komen, moeten er rekening mee houden dat ze het laatste stuk met de buis moeten. De NS zet speciale bussen in en zorgt voor een feestelijk ontvangst op het station. Automobilisten moeten rekening houden met werkzaamheden aan de Haringvlietbrug.

Tom de Koning adviseert er een lang weekend van te maken. ‘Wel zijn hotels en campings dichtbij Goes volgeboekt, maar iets verder zijn er wel overnachtingsmogelijkheden.’

Harde kern

De organisatie verwacht zo’n 15.000 bezoekers. ‘Er is een harde kern van 7.000 mensen die altijd naar een Roze Zaterdag komen en we verwachten veel mensen uit België’, aldus De Koning in de Roze Golf van 11 juni.

(Foto: Goes Marketing)

