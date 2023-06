Roze Golf 11-06: De drie COC’s in Overijssel gaan samen verder

on

De COC-verenigingen in Overijssel gaan op termijn fuseren. De komende tijd wordt de al bestaande samenwerking verder uitgebouwd. In eigen regio blijven de werkgroepen actief.

Heleen Rompelman van COC Zwolle en Aquine Zondag van COC Deventer (foto) leggen uit waarom en hoe ze samen verder gaan.

Homokoor Shansons kan nog wel wat zangers gebruiken. Omdat het Achterhoek Pride is, hield het koor een open repetitie-avond in Varsseveld.

Tom de Koning is van Goes Marketing. Bijna alles is in gereedheid voor Roze Zaterdag, komende zaterdag in Goes. Het is de eerste Roze Zaterdag in Zeeland.

