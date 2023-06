Pride Walk in Zutphen en Eindhoven: We mogen er allemaal zijn

on

In Zutphen is zaterdag voor het eerst een Pride Walk gehouden.

Zeker honderd mensen liepen mee in de kleurrijke stoet die van het plein voor het stadhuis vertrok om te eindigen bij Dat Bolkweck aan de Zaadmarkt, waar aansluitend een Pride Festival was.

In de stoet liepen ook gemeenteraadsleden van Zutphen en politiemensen van Roze in Blauw mee. De Pride Walk en het Pride Festival waren onderdeel van de Achterhoek Pride, een maand vol ‘roze’ activiteiten.

Verbonden

In Eindhoven was ook voor het eerst een Pride Walk. ‘Ik wist niet eens dat er zoveel queers in Eindhoven waren’, zei een van de deelnemers ontroerd tegen Omroep Brabant. ‘Ik vind dit echt heel mooi om te zien, want het kan best wel eenzaam zijn af en toe. Het is zo leuk om te zien dat zo veel mensen hier in Eindhoven verbonden zijn door hun queerheid.’

‘Ik was een beetje bang toen ik hier op de fiets naartoe reed met m’n regenboogpet op. Iemand gebaarde vanuit zijn auto al van ‘wegwezen jij’. Ik was bang klappen te krijgen. Daarom sta ik hier ook. Ik kan het niet hard genoeg zeggen: we mogen er allemaal zijn.’

Regenboogplein

Burgemeester Dijsselbloem onthulde in het centrum het Regenboogplein, naar een ontwerp van kunstenaar Dennis Drummen, op de hoek van het Stationsplein en de Dommelstraat.

(Bron: Omroep Brabant, Facebook; foto Zutphen: Maria van Dijk, Facebook, foto Regenboogplein: Omroep Brabant )

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws