LHBTI-Plussers Israël voelen zich bedreigd door rechtse regering

Het aantal meldingen van discriminatie en geweld tegen homo’s in Israel is de laatste twee maanden toegenomen, blijkt uit onderzoek van LHBTI-belangenvereniging Aguda.

Die periode valt samen met het aantreden van de nieuwe, rechtse regering van premier Netanyahu, waarin een aantal homofobe ministers zitting hebben.

‘Na het aantreden van de nieuwe regering nam het aantal aanvallen op LHBTI-Plussers toe’, zegt Hila Peer van Aguda tegen het NOS Journaal. ‘Politici creëren met hun homofobe uitspraken een giftig klimaat, dat direct impact heeft op onze veiligheid.’

Premier Netanyahu wil met juridische hervormingen het Hooggerechtshof aanzienlijk minder macht geven, ten gunste van het parlement. Maar juist het Hooggerechtshof speelt een belangrijke rol in het beschermen van minderheden, zoals de lhbti-gemeenschap.

Het Hooggerechtshof in Israël kan nu ingrijpen als de regering bijvoorbeeld met een wet komt die in strijd is met de zogenoemde ‘basisrechten’, die fundamentele rechten moeten waarborgen, zoals het recht op gelijke behandeling en de rechten van minderheden. Maar als de hervormingen worden doorgevoerd, heeft het hof straks niet langer die macht.

‘We voelen zeker de angst binnen de gemeenschap over de hervormingsplannen. Toen wij begrepen wat die hervormingen mogelijk voor onze rechten zouden betekenen, kwam iedereen in actie om te demonstreren en te vechten voor onze manier van leven. En dat doen we ook tijdens de Pride. Je ziet bijvoorbeeld veel meer protesten en politieke boodschappen’, zegt Peer

