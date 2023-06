COC-verenigingen in Overijssel gaan samen verder

on

De COC’s in Overijssel gaan de krachten verregaand bundelen. De bestaande samenwerking tussen COC Deventer, COC Twente-Achterhoek en COC Zwolle wordt verder uitgebouwd en moet uiteindelijk uitmonden in een fusie.

De COC’s willen bij belangrijke evenementen als COC Overijssel naar buiten treden. De diverse werkgroepen van de drie verenigingen blijven hun activiteiten organiseren in de eigen regio.

Dat vertelden Aquine Zondag van COC Deventer en Heleen Rompelman van COC Zwolle in de marge van de opening van de Pride in Nunspeet in Dorpsherberg De Roskam. Beide voorzitters speelden onder de naam COC Overijssel mee in een pubquiz, die ze uiteindelijk wonnen. Voorzitter Daphne Waanders van COC Twente-Achterhoek was verhinderd.

De Pride in Nunspeet is een initiatief van een groep onder de naam True Colors. Deze maand wordt de stichting True Colors opgericht met de 61-jarige Gerrit van der Poll als voorzitter. Hij is trots op de stappen die al gezet zijn. Zo heeft de gemeente besloten de regenboogvlag te hijsen op coming-out-dag en is het voor het eerst dat er een Pride-maand is in Nunspeet met een aantal activiteiten.

In de Roze Golf van komende zondag meer over de samenwerking en fusie van de drie verengingen, een gesprek met de aanstaande voorzitter van de stichting True Colors Nunspeet en een verslag van de pubquiz.

(Bron: Roze Golf; Foto: de winnaars van de pubquiz met v.l.n.r.: Heleen, Kevin, René, Mickey en Aquine)

