‘Metro D.C. is niet bedoeld om mensen naar Pride te brengen’

on

De metro in Washington D.C. is gefinancierd met belastinggeld en niet bedoeld om mensen naar de Pride te brengen, die kinderen lokken.

Dat twitterde de republikeinse afgevaardigde Marjorie Taylor Greene, nadat het vervoerbedrijf zaterdag mensen opriep die naar de Children’s Pride Parade wilden, om de metro te pakken.

Taylor Green bracht de Pride in verband met ‘grooming’, waarmee ze doelt op kindermisbruik.

Children’s Pride Parade werd georganiseerd de bibliotheek als een gezinsvriendelijk evenement voorafgaand aan de Pride.

‘De Metro werd vorig jaar $ 150 miljoen gefinancierd door de Federal Transit Authority’, schreef ze. ‘Federale financiering mag niet worden gebruikt voor kindermisbruik.’

Reacties

In veel reacties op de tweet van Taylor Green wordt gesteld dat kindermisbruik niets te maken heeft met de LHBTI-Plus-gemeenschap.

‘De term ‘grooming’ wordt misbruikt door anti-LHBTI-Plus-individuen, die de gemeenschap valselijk beschuldigen van uitbuiting van kinderen – een schadelijke en aanstootgevende beschuldiging’, schreef iemand.

‘LHBTI-Plussers betalen ook belasting en hun kinderen hebben het recht om hun ouders of de ouders van hun vrienden te eren. Acceptatie is GEEN kindermisbruik en u hebt geen bevoegdheid om te beslissen wie er met het openbaar vervoer mag rijden’, was een andere reactie.

(Bron: Twitter; foto: Metro Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws