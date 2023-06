Bezoeker en barman van homobar Berlijn gewond bij aanval

on

In de vroege zondagochtend zijn een 25-jarige barmedewerker en een 34-jarige gast van de Tipsy Bear-bar in Berlijn licht gewond geraakt.

Ze werden belaagd met traangas dat werd gespoten door een man wie de toegang tot de bar aan de Eberswalder Straße was geweigerd. Hij was in het gezelschap van een andere man, dat naar oordeel van het personeel van de bar de ruimte niet ‘respectvol’ benaderden. Ze gingen weg, maar kwamen met twee andere mannen terug . Bij de woordenwisseling die ontstond, werd met traangas gespoten, waarna de vier er vandoor gingen.

‘We zijn dankbaar dat de politie en een ambulance snel hebben gereageerd en steun hebben gegeven’, zegt het bar-team in een verklaring.

De bar heeft aangifte gedaan wil aandacht voor het toenemende geweld tegen LHBTI-Plus mensen, niet alleen in Berlijn.

‘We blijven stralen’

‘Fascistische wind waait sterker, hier in Duitsland en over de hele wereld. Conservatieve politici demoniseren dragruimtes en bombarderen onze trans broers en zussen met ontmenselijk beleid. Met trots hebben we onszelf zichtbaar gemaakt, samen staan in onze diversiteit, schoonheid, plezier en woede. Nu zijn er mensen die willen dat we weer onzichtbaar waren’, aldus de verklaring.

‘De haatmisdaad die we hebben meegemaakt bij Tipsy Bear Berlin is slechts een van duizenden voorbeelden van de golven van haat en geweld tegen LHBTI-Plus-mensen. We zullen het niet tolereren. We blijven stralen.’

‘We zijn hier altijd geweest, en dat zullen we altijd blijven. We zullen verandering blijven eisen. We zullen werken om ons leven en onze ruimtes veiliger te maken, om de weg te effenen voor toekomstige generaties. Onderweg zullen we genieten en van elkaar houden.’

(Bron: Tipsy Bear, GGG; foto: kunstwerk van Just More BS in interieur Tipsy Bear – Facebook)

