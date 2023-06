Roze Golf 04-06: Kracht en kwetsbaarheid te zien op expositie

on

Tijdens de Achterhoek Pride is er een expositie met foto’s van gevluchte Oekraïense vrouwen, gemaakt door Larysa Rusina. Zij vluchtte vanuit Kyiv naar Nijmegen.

Ze laat in haar werk de kracht en de kwetsbaarheid van de vrouwen zien.

In de Roze Golf een gesprek met fotograaf/kunstenaar Larysa Rusina. Ook is er werk te zien van grafische vormgever Sjoerd van Raaij. Hij vertelt over hoe hij geluid voelt en zijn gevoel zichtbaar maakt in zijn kunst.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond om 18:00 uur staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost.

