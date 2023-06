Jos Brink-prijs voor Roze 50+ en Paul van Dorst Roze Kameraden

on

De Jos Brink Oeuvreprijs is dit jaar uitgereikt aan ar Stichting Roze 50+. De prijs wordt om de twee jaar toegekend aan mensen of organisaties die zich inzetten voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI-Plussers.

Roze 50+, een samenwerkingsverband van ANBO en COC, is een stichting die opkomt voor de belangen en het welzijn van LHBTI-ouderen. Veel ‘roze ouderen’ durven zich niet altijd te uiten over hun identiteit.

Volgens de jury onder voorzitterschap van singer-songwriter Jeangu Macrooy doen de ongeveer honderd vrijwillige ambassadeurs van Roze 50+ belangrijk werk: ‘Deze roze ouderen zijn de pioniers die voor onze vrijheid hebben gevochten en nu een inspiratiebron vormen voor de jongere generatie.’

Roze Kameraden

De Jos Brink Innovatieprijs voor ‘inspirerende en vernieuwende inzet’ gaat dit jaar naar Paul van Dorst, oprichter en voorzitter van de Roze Kameraden, de LHBTI-Plus-supportersclub van Feyenoord. De Roze Kameraden werken aan een cultuurverandering in de voetbalwereld, waardoor iedereen zichzelf kan zijn.

De Jos Brink-prijzen zijn een initiatief van het ministerie van Onderwijs. Minister Robbert Dijkgraaf reikte de onderscheidingen uit in Amsterdam. De prijs is vernoemd naar de in 2007 overleden televisiepresentator en musicalster Jos Brink.

Volgens Dijkgraaf is het nog altijd geen vanzelfsprekendheid dat in Nederland iedereen zichzelf kan zijn. Hij erkende dat er ‘soms forse tegenwind’ is. De minister zei dat hij de mensen en organisaties die zich inzetten voor meer acceptatie en emancipatie van LHBTI’ers koestert.

