Vijftig boten varen door de grachten tijdens Utrecht Canal Pride

Zo’n 100.000 bezoekers hebben zaterdagmiddag vijftig boten aan zich voorbij zien trekken tijdens de Utrecht Canal Pride.

De botenparade werd dit jaar voor de vijfde keer gehouden en startte om half twee bij de Bartholomeusbrug op de Catharijnesingel. Rond zes uur kwamen de laatste boten aan op het Ledig Erf in de Utrechtse binnenstad.

Er waren boten van onder meer Roze in Blauw, de universiteit, homomannenkoor Cantatori Del Duomo, het COC en poppodium TivoliVredenburg.

De laatste boot was van LGBT Asylum Support met aan boord 25-tal LHBTI-Plus-asielzoekers. De stichting, die LHBTI-Plus-asielzoekers bijstaat, voer mee om aandacht te vragen voor de aanhoudende kwetsbare positie van LHBTI-Plus-asielzoekers zowel in opvang als tijdens de asielprocedure, onder het motto ‘See Us, Hear Us, Protect Us’.

(Bron: RTV Utrecht, Utrecht Pride; foto’s /screenshots: Facebook)

Categorieën:Nieuws