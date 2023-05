Goes per spoor moeilijk te bereiken op 17 juni, Roze Zaterdag

on

Wie 17 juni met de trein naar Roze Zaterdag in Goes wil , moet rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. De NS doet z’n best om de overlast te beperken.

Tussen Vlissingen en Goes rijden gewoon treinen, maar vanuit Roosendaal worden de reizigers naar Goes met speciale bussen vervoerd, de Roze Zaterdag BusExpress. De bussen zijn te herkennen aan speciale roze borden en vlaggetjes.

Rond het middaguur worden reizigers verwelkomd op station Goes met een roze verrassing van de Stations Huiskamer. De laatste bussen richting Roosendaal vertrekken om 00.45 uur.

Rijkswaterstaat werkt rond Roze Zaterdag aan de Haringvlietbrug in de A29. Verkeer moet rekening houden met vertraging.

(Bron: Omroep Zeeland; foto: Roze Zaterdag Goes)

