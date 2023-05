Roze Golf 28-05: Meer over de Achterhoek Pride die 1 juni start

on

Komende donderdag start de Achterhoek Pride. Een maand lang zijn er allerlei ‘roze’ activiteiten.

In de Roze Golf een gesprek met Kim Scholten van de organisatie. Zij verklaart het succes van de Pride, doordat er in de Achterhoek een grote groep mensen is die een ander, positief geluid willen laten horen als het gaat om LHBTI-Plussers.

Ook Hendrik te Plate van bloemenzaak ‘Van Nature Geschikt’ in Lichtenvoorde is positief. Hij ondersteunt de Pride-maand met een bloemenweggeefactie. ‘Heel veel mensen verwachten dat iedereen die hier enigszins uit de kast komt, naar het westen vertrekt omdat het hier taboe is, maar ik heb door de jaren heen gemerkt dat het juist hier prima is. Ik denk dat je hier meer jezelf kunt zijn dan in het westen van het land.’

Verder in de Roze Golf een gesprek dat fotograaf Ernst Coppejans had met Hans van der Togt. Hij was jaren te zien op televisie als omroeper en presentator. Van de Togt is een van de geportretteerden die te zien is op de tentoonstelling ‘Oud Roze’ in Apeldoorn. De foto’s zijn nog tot volgende week vrijdag te zien op panelen die langs de Stadskade in Apeloorn staan opgesteld.

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost.

