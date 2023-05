Achterhoek Pride: ‘Je kunt hier meer jezelf zijn dan in het westen’

on

De Achterhoek Pride gaat donderdag van start. Een maand lang zijn er tal van ‘roze’ activiteiten die een bijdrage moeten leveren aan de zichtbaarheid van LHBTI-Plussers.

Door bedrijven, instellingen en organisaties te benaderen, is het gelukt om een goed gevulde agenda samen te stellen.

Ander geluid

De Achterhoek Pride wordt ondersteund door de gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre, maar ook in Aalten zijn diverse activiteiten. Kim Scholten van de organisatie denkt dat er een grote groep is die een positief geluid wil laten horen als het gaat om LHBTI-Plussers. Verwijzend naar problemen rond de acceptatie van LHBTI-Plussers zegt ze: ‘Ik denk doordat het zo verkeerd kan lopen er juist veel animo is om wel de regenboog-community te ondersteunen.”

‘We vinden het mooi om te zien dat de kerk in Aalten een inloopavond organiseert rond het thema, na een druk bezochte regenboogviering in mei. Wat we ook heel erg tof vinden is dat de organisatoren van het Terborg Toernooi ons hebben benaderd omdat ze graag mee willen doen aan de Achterhoek Pride; dat ze een signaal willen afgeven, zegt Kim Scholten in de Roze Golf van 28 mei. Tijdens het internationale voetbaltoernooi wappert er naast de vlaggen van de deelnemende landen ook de Achterhoek Pride-vlag, om tijdens het Terborg Toernooi te laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn.

‘Iedereen verdient een bloemetje’

Ook een aantal ondernemers doet iets speciaals tijdens de Achterhoek Pride. Hendrik te Plate (foto) heeft een bloemenzaak in Lichtenvoorde en geeft tijdens de Pride-maand elke week een boeket weg. Mensen kunnen iemand nomineren van wie zij vinden dat deze persoon een bloemetje verdient. De actie is niet alleen voor mensen uit de LHBTI-Plus-gemeenschap, maar voor iedereen. ‘Wel of niet homo of hetero of wat dan dan ook, iedereen verdient een bloemetje.’ Hij doet het niet uit commerciële overwegingen, maar omdat hij vindt dat de Pride ook zijn steun verdient. ‘Het is ook mooi om iemand in het zonnetje te zetten’, zegt Hendrik.

‘Het is hier prima’

Vorig jaar deed Hendrik te Plate ook mee aan de Pride-maand. Op Facebook kreeg hij maar één negatieve reactie. Die vond zo’n maand niet nodig. ‘Het juist goed om het op deze manier onder de aandacht te brengen. Het is mooi dat het ook hier iets op dat vlak georganiseerd wordt.’

‘Ik vind het allemaal mooi, je bent zoals je bent. Heel veel mensen verwachten dat iedereen die hier enigszins uit de kast komt, naar het westen vertrekt omdat het hier taboe is, maar ik heb door de jaren heen gemerkt dat het juist hier prima is. Ik denk dat je hier meer jezelf kunt zijn dan in het westen van het land.’

(Bron en foto: Roze Golf)

