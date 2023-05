Drie daags kleurrijk, cultureel festival in Nijmegen van start

on

In Nijmegen start vrijdag het Rainbow Collective Festival, een driedaags festival met tal van ‘roze’ activiteiten.

Het festival wil met culturele activiteiten het maatschappelijke debat over de emancipatie van de LHBTI-Plus gemeenschap stimuleren.

De foyer van Lux is drie dagen lang het Rainbow Collective Café. ‘Een plek waar je elke avond kunt napraten en ontmoeten. Debatteer verder, praat na over de film of voorstelling en proost op de Stand van ons Regenboogland’.

In het Rainbow Collective Café staat ook het ‘LHBTIQA+-stemhokje’, waar iedereen kan aangeven wat die écht van LHBTI-Plussers vindt. ‘Zonder dat er iemand meekijkt en zonder dat je het gevoel hebt sociaal wenselijk te moeten antwoorden. Ontdek hoe inclusief je écht bent’.

Verder zijn er films, theatervoorstellingen en stadswandelingen. Vrijdagavond presenteert Harm Edens (foto) een quiz over de geschiedenis, het heden en de toekomst van ‘de stand van ons regenboogland’.

Kijk hier voor het complete programma.

(Bron en foto: Stichting Rainbow Collective)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Agenda