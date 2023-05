Overleden ‘Queen of Rock’n Roll’ Tina Turner was homo-icoon

on

De legendarische rock-‘n-roll-zangeres, artiest en geliefd homo-icoon, Tina Turner, is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden.

Anna Mae Bullock, de echte naam van Tina Turner, woonde sinds 1994 in Küsnacht in Zwitserland, na een langdurig ziekbed.

De liedjes van Tina Turner en haar tumultueuze leven vol van triomf en tegenspoed maakten haar mateloos populair binnen de LHBTI-Plus-gemeenschap.

Haar ontsnapping uit een gewelddadige relatie met haar man en muzikale partner, Ike Turner, en hoe het haar lukte om daarna een ​​solocarrière op te bouwen, vond weerklank bij veel LHBTI-Plussers. Het gaf hen kracht.

Tina’s hits als ‘ Private Dancer ‘ en ‘ What’s Love Got to Do with It ‘, deden en doen het goed op dansvloeren in homo-nachtclubs en Pride-evenementen over de hele wereld.

Haar samenwerking met openlijke LHBTI-artiesten zijn legendarisch. Ze werkte onder meer samen met Elton John aan het nummer ‘The Bitch Is Back’ en zong een duet met homo-icoon Cher tijdens het Divas Live-concert in 1999.

Homo-huwelijk

Ze was een uitgesproken pleitbezorger voor de LHBTI-Plus-gemeenschap en mensen met hiv. Tina Turner trad in 1982 op tijdens de opening van de Gay Games in San Francisco.

In een interview in 2000 met The Advocate sprak Tina Turner haar steun uit voor het homohuwelijk. ‘Ik denk dat het geweldig is, mannen die met mannen trouwen, en vrouwen die met vrouwen trouwen. Ik denk dat het Gods zegeningen voor hen zijn, dat is wat ik denk.’

Documentaire

Donderdag is om 22.16 uur is op NPO 3 de documentaire Tina te zien, over het leven van de superster. In de documentaire komt ze vooral zelf aan het woord.

