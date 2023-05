Noorse veiligheidsdienst houdt Pride-evenementen in de gaten

on

De veiligheidsdienst PST van de politie in Noorwegen heeft voorafgaand aan de Pride-evenementen de komende maand een eigen dreigingsbeeld opgesteld.

De PST schrijft dat LHBTI-Plussers en plaatsen waar LHBTI-Plussers samenkomen zijn opgenomen in het vijandbeeld van zowel rechts-extremisten als extreem-islamisten.

Vorig jaar kwamen tijdens de Pride-week in Oslo twee mensen om het leven, nadat een man het vuur opende op mensen die buiten stonden bij een homobar.

‘Populaire doelwitten met weinig of geen veiligheidsmaatregelen zijn aantrekkelijke terroristische doelwitten, en een groot deel van de uitgevoerde en afgewende aanslagen in de afgelopen jaren was gericht op zulke doelwitten’, schrijft de dienst verder.

Met name Pride-evenementen, waar veel mensen op af komen worden gezien als ‘aantrekkelijke doelen’.

‘De politiedistricten gaan in gesprek met lokale Pride-organisatoren en maatregelen implementeren op basis van beschikbare risicobeoordelingen’, zegt Bjørn Vandvik, afdelingsdirecteur bij het Noorse politiedirectoraat tegen de krant Dagbladet.

De politie laat weten meerdere maatregelen te nemen en moedigt iedereen aan om de Pride te vieren.

(Bron Dagbladet; foto: bloemen bij de plek van de aanslag)

