Twee keer regenboogvlag vernield bij kantoor in Alkmaar

on

Opnieuw is er een regenboogvlag vernield die aan de gevel van het kantoor van theatergezelschap Karavaan in Alkmaar hing.

‘Vorige week donderdagnacht was de vlag voor het eerst van de gevel gehaald’, vertelt Nathalie van het gezelschap aan NH Nieuws. ‘Toen was de vlaggenstok doormidden gebroken’. Dinsdagmiddag hoorden ze midden op de dag een knal. Toen ze buiten keken, zagen ze dat de nieuwe mast ook weer gebroken was. ‘Het voelt als een gerichte aanval, heel triest.’

‘Het is niet dat we bang worden’, zegt Nathalie. ‘Maar waarom lopen mensen spullen te vernielen? Waarom is het nodig? Doe gewoon normaal.’

‘Naar aanleiding van de eerste vernieling hebben we twintig nieuwe vlaggen besteld’, zegt Nathalie.

‘In shock’

Op het Stationsplein in Alkmaar werden zondagavond verschillende portretten van de buitententoonstelling ‘Intersekse- 1 op de 90’ vernield.

Adrie Rotteveel, voorzitter van Alkmaar Pride, denkt dat het een gerichte daad van agressie was. Ze is erg geschrokken van de vernielingen.

‘Ik ben in shock en verdrietig ervan. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. We zijn op het landelijke nieuws hiermee, dat wil je toch niet?’

Ze begrijpt niet dat mensen zoiets doen. ‘Ik heb er bijna geen woorden voor. Hebben de mensen zich überhaupt in de materie verdiept? Want als ze dat hebben gedaan, dan kan ik niet begrijpen dat ze dit doen.’

Boetenparade

Het is deze week Almaar Pride met zaterdag de botenparade door de grachten van de stad.

(Bron: NH-Nieuws; foto Karavaan)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws