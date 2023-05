Polen hekelt Duitse les met tekst over homofobe Poolse moeder

on

De Poolse ambassadeur in Berlijn, Dariusz Pawłoś, zegt ‘geschokt’ te zijn door een tekst in trainingslessen om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik.

De online training, Was ist los mit Jaron?’ (Wat is er mis met Jaron?), is gemaakt door de onafhankelijke commissaris voor seksueel misbruik van kinderen van de Duitse federale overheid en is bedoeld voor onderwijsprofessionals.

Een les gaat over een kind dat bang is om voor zijn ouders uit de kast te komen.

‘De moeder vermoedt niets en de jongeman heeft geen enkele poging gedaan om haar in vertrouwen te nemen’, staat er. ‘Zijn vader heeft duidelijk gemaakt dat zijn moeder, die uit Polen komt en gelovig katholiek is, homo’s haat en hem als zoon zou afwijzen. Ook andere leden van de familie zullen haar houding delen.’

‘Gevaarlijk’

Dit ‘reproduceert anti-Poolse stereotypen en schadelijke generalisaties dat Polen homoseksuele mensen haten’, zegt de Poolse ambassadeur Dariusz Pawłoś tegen het Poolse persbureau PAP. Hij probeert het lesmateriaal terug te laten trekken.

Hij voegde eraan toe dat het materiaal ‘om ten minste twee redenen gevaarlijk is’. Het houdt het de “anti-Poolse stereotypen” in stand dat Polen homofoob zijn en het tweede ‘nog gevaarlijkere probleem is het in de hoofden van Duitse jongeren introduceren van het geloof dat het katholieke geloof gebaseerd is op haat.’

Nazi-tijdperk

Pawłoś wees er op dat homoseksualiteit tot 1969 een strafbaar feit was in West-Duitsland onder een wet uit het nazi-tijdperk, terwijl pas in 1994 de zogenoemde ‘homoparagraaf’ – daterend uit de 19e eeuw – uit het Duitse wetboek van strafrecht werd geschrapt.

Daarentegen, merkte Pawłoś op, werd de strafbaarstelling van homoseksualiteit in Polen – die de Poolse staat had geërfd bij het verkrijgen van onafhankelijkheid in 1918 – in 1932 afgeschaft.

(Bron: PAP, NFP; screenshot: ,‘Was ist los mit Jaron?’)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws