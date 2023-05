Explosief naar binnen gegooid bij LHBTI-centrum in Tours

on

Een nog onbekende dader heeft maandag een fles met een explosief naar binnen gegooid bij het Centre LGBTI de Touraine in de Franse stad Tours.

Het gebeurde rond half vier ’s middags. Er waren drie personen in het pand, zij kwamen met de schrik vrij. ‘De fles was gevuld met zuur en aluminium. We vonden overal stukken metaal ’, zegt Ash Claveau, beheerder van het centrum tegen TF1 Info.

Klaarlichte dag

Het is dit jaar al de zesde keer dat het centrum doelwit is van vernielingen, maar de eerste keer dat een aanval op klaarlichte dag plaatsvond. In april werd een ruit in de toegangsdeur van het pand vernield (foto).

De prefect van Indre-et-Loire bracht maandagavond een bezoek aan het centrum om zijn ‘steun aan het centrum te brengen’, schreef hij op Twitter.

Voor Charles Fournier van Parti Écologiste is er ‘een mijlpaal bereikt’ met deze aanval, zei hij in een persbericht. Hij beschouwt de aanval op het centrum als een ‘aanval op de waarden van onze Republiek’.

Toename van geweld

In heel Frankrijk is er sprake van een toename van vernielingen en geweld tegen LHBTI-Plussers

Aanvallen tegen LHBTI-Plusssers zijn in 2022 met drie procent gestegen ten opzichte van 2021, met meer dan 4.000 geregistreerde incidenten, voornamelijk laster of beledigingen, blijkt een studie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De regering komt voor de zomer met een plan om anti-LHBTI-geweld aan te pakken.

(Bron: TV1 Info, TMVTours; foto: Centre LGBTI de Touraine Instgram)

