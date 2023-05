Lezing vrijdag in Deventer: Hoe is het om non-binair te zijn?

on

In Deventer is komende vrijdag een bijeenkomst van LHBTI+ Face It. Thema van de avond is ‘non-binair’. Een ervaringsdeskundige geeft een lezing en legt uit hoe het is om als non-binair persoon door het leven te gaan.

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen over dit onderwerp. De lezing start om 20.15 uur en de entree is gratis.

De bijeenkomst is een activiteit van COC Deventer en wordt gehouden in het Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer.

Wat is Non-binair?

Mensen die zich als niet-binair identificeren, identificeren zich niet alleen als man of alleen als vrouw. Ze zien of presenteren zichzelf als man én als vrouw, of als geen gender hebbend. Ze kunnen van gender veranderen al naar gelang de context en in de loop van de tijd. Niet-binaire personen wensen lang niet altijd een lichamelijke aanpassing. Synoniem van genderfluïde.

De definitie komt uit de begrippenlijst van de Alliantie Gezondheidszorg Op Maat.

(Foto: Etty Hillesum Centrum)

