Foto’s tentoonstelling van intersekse mensen vernield in Alkmaar

Drie portretten van de buitententoonstelling ‘Intersekse- 1 op de 90’ in Alkmaar zijn zondag vernield. Of het om vandalisme of een doelgerichte haatactie gaat, is niet duidelijk.

Miriam van der Have van de belangenorganisatie voor seksediversiteit (NNID) vreest het laatste. ‘Deze vernielingen komen helaas voort uit haat van een minderheid die hier niet mee kan omgaan’, zegt ze tegen NH Nieuws.

De buitenexpositie van Stichting Open Mind in het Stationsplein on Almaar, die woensdag werd geopend door de buregmeester, bestaat uit 21 portretten van intersekse personen van tussen de 2 jaar en 81 jaar oud. Journalist Lara Aerts interviewde de geportretteerden. Zij is niet verrast door de vernielingen. ‘Dit gebeurt vaker. Nederland is opnieuw een plek gezakt op de Europese ranglijst voor lhbti-rechten. Vooral vanwege het geweld, dus dit past wel in dat beeld.’

Stichting Open Mind gaat aangifte doen. De vernielde foto’s worden vervangen. De tentoonstelling is in elk geval nog tot en met 6 juni te bekijken op het Stationsplein en is onderdeel van de Prideweek met allerlei activiteiten, waaronder aanstaande zaterdag de grachtenparade.

Wat is Intersekse?

De term intersekse wordt gebruikt voor mensen die geboren zijn met lichamelijke kenmerken die anders zijn dan wat gezien wordt als (volledig) ‘man’ of ‘vrouw’. Lichamelijke kenmerken zijn bijvoorbeeld genitalia, lichaamsvormen, stemhoogte, lichaamsbeharing, hormonen, chromosomen, et cetera. Intersekse personen identificeren zich meestal als ‘man’ óf ‘vrouw’. Artsen gebruiken sinds 2006 de term DSD (Disorders of Sex Development), maar steeds vaker wordt het woord Disorders vervangen door Differences. De oude naam ‘hermafrodiet’ wordt over het algemeen als kwetsend ervaren en wordt niet meer gebruikt.

De definitie komt uit de begrippenlijst van de Alliantie Gezondheidszorg Op Maat.

