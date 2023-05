Vrienden over de overleden Sibrand Hofstra: hij was nieuwsgierig en een verbinder

on

In zijn woonplaats Zwolle is oud-COC-vrijwilliger Sibrand Hofstra op 56-jarige overleden. Jarenlang zette hij zich in voor het ledenmagazine van COC Zwolle, leidde hij praatgroepen en coördineerde hij voorlichtingscampagnes op homo-ontmoetingsplekken.

In de Roze Golf van zondag 21 mei vertellen twee vrienden van hem, Jolande Westendorp en Richard Kuper, over de betekenis die Sibrand heeft gehad voor het COC.

Lijntjes

‘Ik ken hem vooral als schrijver en bedenker binnen het COC’, zegt Jolande. ‘Hij was redacteur van Gaylie Times.’ Richard: ‘Sibrand legde allemaal lijntjes met allerlei organisaties en mensen. Dat deed hij uit nieuwsgierigheid. Hij wilde altijd weten wie er betrokken was bij organisaties. Niet eens uit het idee van “dat kan handig zijn”, maar uiteindelijk was het vaak wel handig.’

‘Ik vond het eerst maar een rare snuiter. Hij kon soms gek uit de hoek komen, hij had zoveel humor, maar dat werd niet altijd direct door iedereen begrepen’, aldus Richard, ‘Ik had ook even wat tijd nodig, maar uiteindelijk zijn we de beste vrienden geworden.’

‘Hij probeerde heel erg om iedereen zich welkom te laten voelen bij het COC. Als er nieuwe mensen kwamen, stond hij altijd open om een gesprekje met ze aan te gaan. Hij heeft de gespreksgroepen ook heel lang gedaan. Hij had oog voor mensen’, vertelt Richard.

‘Sibrand heeft zoveel verschillende dingen gedaan, hij heeft zoveel levens geraakt in Zwolle. Je merkt dat zoveel mensen zo enorm geschrokken zijn (door zijn overlijden – red). Knap dat je in een relatief kort leven zoveel mensen hebt kunnen raken. Dat is wel heel mooi.’

Bruisender Zwolle

Sibrand was ook enige tijd politiek actief in Zwolle met zijn eigen partij Lev-06. ‘Hij was wel oké met Zwolle, maar hij vond het wel een stad van regels en ambtenaren’, zegt Jolande. ‘Ik ben er ook nog een poosje bij betrokken geweest. Hij had zoveel diverse mensen bij elkaar gevonden, echt onvoorstelbaar. Niet een clubje van gelijkgestemden, maar heel divers, jong en oud.’

Met zijn partij deed Sibrand Hofstra twee keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, in 2006 en 2010. ‘Het was bijna gelukt, we kwamen 120 stemmen of zo te kort om de kiesdrempel te halen. Sibrand was daar niet zuur over. Hij bracht wel het gesprek op gang. We waren wel gesprekspartner geworden en ik denk dat Zwolle er iets bruisender van is geworden.’

‘Ik vond Sibrand ook wel bescheiden’, aldus Jolande, ‘Als je ziet hoeveel mensen hij kon bereiken, hij liet zich daar nooit op voorstaan.’

Het hele gesprek met Jolande en Richard is te horen in de Roze Golf van deze week.

Mirella

Sibrand Hofstra was een groot fan van Mirella, de helft van het duo Frank en Mirella. Het eerste singeltje dat hij als veertienjarig jongetje kocht, was van Frank en Mirella. Toen in 2014 het COC in Zwolle geld inzamelde in een poging het pand in de Kamperstraat te kunnen kopen, werd een veiling georganiseerd. Eén van de kavels waarop geboden kon worden, was een half uur zendtijd, beschikbaar gesteld door Roze Golf. Sibrand was de hoogste bieder en hij nodigde Mirella uit voor een gesprek,dat op 2 maart 2014 werd uitgezonden. Mirella vertelde openhartig over haar carrière en de breuk met Frank.

Die uitzending is hier terug te luisteren.

