Roze Golf 21-05: Regenboogpad, foto’s en Sibrand Hofstra

In Apeldoorn is de fototentoonstelling ‘Oud Roze’ geopend. De foto’s met portretten van mensen die aan de wieg van de huidige homo-emancipatie hebben gestaan, staan langs de Stadskade.

De foto’s zijn gemaakt door Ernst Coppejans (foto). Hier vind je meer informatie over het project ‘Oud Roze’.

Terug van weggeweest: het regenboogpad in Enschede. Het vorige pad was te glad, deze is stroef.

Verder vertellen Jolande Westendorp en Richard Kuper over hun overleden vriend Sibrand Hofstra. Ze schetsen zijn betekenis voor met name COC Zwolle.

(foto: Pride 055 – Facebook)

