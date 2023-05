Pride Brussel met premier voorop en met militairen in uniform

on

Brussel was zaterdag het decor van de Pride 2023. Volgens de organisatie waren er zo’n 150.000 mensen op de been. Voor het eerst sinds de coronapandemie reden er weer praalwagens mee in de stoet.

De Pride stond dit jaar in het teken van ‘Protect the protest’, het recht om wereldwijd te blijven opkomen voor de rechten van mensen van alle seksuele en gendervoorkeuren.

Premier Alexander de Croo liep voorop onder een reusachtige regenboogvlag. ‘We vieren binnenkort twintig jaar homohuwelijk en dat is een goede zaak dat we een van de meest vooruitstrevende landen zijn, maar nog altijd worden mensen gediscrimineerd, nog altijd probeert men mensen in hokjes te duwen.’

Voor het eerst liepen er militairen in uniform mee tijdens de Parade door de stad.. ‘Dat is absoluut heel spannend’, zei Bart Dewulf tegen VTM Nieuws voorafgaand aan de Pride, ‘We hebben daarvoor nu toestemming gekregen om dat te doen. We weten dat we door iedereen zullen gezien worden, met hoe weinigen we ook zijn, dus dat is heel spannend ja.’ In totaal liepen er vijftien militairen mee, leden van de Belgian Defence Rainbow Community, Beldefrac.

De NMBS zette voor het eerst een ‘regenboogtrein’ in voor het evenement om de strijd tegen discriminatie te steunen. De trein wordt ook de komende maanden ingezet in de dagelijkse dienstverlening en rijdt ook op de dag van de Pride in Antwerpen, zaterdag 12 augustus.

(Bron: VMT, VRT; screenshots: VMT, RBTF, Hiquirin, Olivier Arendt; foto trein: NMBS)

