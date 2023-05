Zaterdag 10 juni Pride Walk en Pride Festival in Zutphen

on

In Zutphen is zaterdag 10 juni een Pride Festival in Dat Bolweck in het centrum van de stad. Het festival wordt vooraf gegaan door een Pride Walk. Het is voor het eerst dat een dergelijk evenement in Zutphen wordt gehouden.

De Pride Walk start om 16:00 uur op het plein voor het stadhuis. De wandeling van ruim een half uur voert door het centrum van de stad om te eindigen bij Dat Bolwerck waar om 17:00 uur het Pride Festival begint.

Er zijn lezingen, onder meer over de geschiedenis van de LHBTI-Plus-emanciaptie in Nederland, er is muziek, poëzie en er zijn dragqueens.

Kijk hier voor het complete programma.

