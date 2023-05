Disney-campus niet naar Florida vanwege anti-LIHBTI-klimaat

on

De bouw van de Disney-campus bij Orlando in Florida gaat niet door. Het entertainmentbedrijf ziet er van af vanwege het anti-LHBTI-klimaat in de staat.

Op de campus zouden tweeduizend mensen uit heel Amerika komen te werken, maar veel werknemers wilden niet naar Florida.

De ruzie tussen Disney en de staat Florida begon vorig jaar toen de directeur van Disney zich kritisch uitliet over de ‘rechten van ouders in het onderwijs’-wet, ook wel de ‘Don’t say gay‘-wet genoemd. Daarin is geregeld dat scholen aan jonge kinderen geen les meer mogen geven over seksuele geaardheid en genderidentiteit. Dat moet aan de ouders worden gelaten.

Na felle protesten van Disneywerknemers belde directeur Bob Chapek met de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. Hij toonde zich bezorgd dat de wet weleens zou kunnen worden gebruikt tegen homoseksuele, lesbische, non-binaire en transgender kinderen en ouders.

DeSantis ontnam Disney daarop het zelfbestuur dat het bedrijf al sinds zijn vestiging in Florida heeft in een gebied rondom Disneyworld. In dat gebied, ongeveer ter grootte van Den Bosch, zorgt Disney onder meer voor de infrastructuur, de brandweer en andere nutsvoorzieningen. Sinds de maatregel van DeSantis is dat bestuur nu in handen van diens vertrouwelingen.

Nu heeft Disney een streep gezet door de investering van bijna een miljard dollar voor de bouw van de campus.

(Bron: NOS; foto: screenshot Disney World)

