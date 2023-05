Dragshow in asielzoekerscentrum: ‘In eigen land kan dit echt niet’

on

In Heerhugowaard is woensdag tijdens de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie een LHBTI-informatiemarkt en een dragshow gehouden.

‘Homoseksuelen en transgenders voelen zich ook binnen de muren van het azc vaak onveilig’, vertelt Majid uit Iran tegen NH Nieuws.

Een van de bezoekers is Efe (23) uit Nigeria. Hij woont sinds 2,5 jaar in Nederland. Gehuld in een regenboogvlag staat hij buiten op het plein te dansen met zijn vriend John. Omdat ze niet getrouwd zijn, leven ze apart van elkaar in verschillende azc’s, vertelt Efe. Maar geen afstand is te groot voor hun liefde.

Samen wonen

Arshia (24) en Majid (26) ontmoetten elkaar zo’n twee maanden geleden in het azc van Heerhugowaard en raakten al gauw smoorverliefd op elkaar. Maar hun huisgenoten moesten daar niets van weten. Ze werden verstoten uit hun Iraanse vriendengroep in het azc. ‘Binnen een dag kregen we een nieuwe kamer toegewezen. Nu wonen we samen. We delen het appartement met vier anderen.’

‘Ik was in Armenië toen mijn vader belde om me te waarschuwen. Ik mocht niet terugkeren. Soldaten waren ons huis binnengedrongen en hadden alle laptops en telefoons meegenomen. Een paar vrienden van mij hadden tegen hun vaders verteld dat ik homoseksueel ben. Die bleken een hoge functie te hebben bij de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG).’

‘Maffiapraktijken’

Nog altijd zegt hij te worden lastiggevallen door de IRG. ‘Soms krijg ik berichten van een vreemd nummer met coördinaten van het azc in Heerhugowaard. “We weten waar je zit”, staat er dan bij. Maffiapraktijken. Het beangstigt me soms, maar ik laat me niet meer bang maken.’

Bij de poort staat Mohamad uit Libië. ‘Ik vind het wel lastig vandaag’, erkent hij. ‘In mijn eigen land kunnen dit soort dingen echt niet. Homoseksualiteit en transgender zijn, is daar streng verboden.’

‘Verrassend positief’

De dag volgens Ronald Smallenburg van het COA ‘verrassend positief’ verlopen. ‘Er zijn gelukkig geen incidenten geweest. Iedereen ging respectvol met elkaar om en ik heb vooral blije gezichten gezien.’

(Bron en foto: NH Nieuws – Priscilla Overbeek)

