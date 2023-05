Regenboogpad in Enschede officieel in gebruik genomen

on

Het regenboogpad in Enschede is woensdagochtend officieel in gebruik genomen. Het wegdek bij de met lichten beveiligde voetgangersoversteekplaats bij Hogeschool Saxion aan de De Ruyterlaan op de hoek met de Tromplaan zijn in de kleuren van de regenboog geschilderd.

Wethouder Arjan Kampman en Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Saxion hielden een korte toespraak, waarna ze de weg overstaken. Beiden benadrukten het belang van zichtbaarheid. ‘De zwarte bandenstrepen op het pad geven aan dat het belangrijk is om aandacht aan de LHBTI-gemeenschap’, aldus de wethouder. ‘Zie het maar als signaal dat het gesprek erover nog steeds nodig is.’

Zowel Arjan Kampman als Anka Mulder benadrukten dat het belangrijk is dat het niet bij symbolen als een regenboogpad blijft, maar dat er meer gebeurt. Anka Mulder wees in dat verband op de aanwezigheid van de LHBTI-studentenvereniging Exaltio op haar school. ‘Je moet op onze school kunnen zijn wie je bent. Voor studenten is dat superbelangrijk. Diversiteit en creativiteit zijn belangrijk in het leerproces.’

Regenboogfietspad

Mulder zag in het Utrechtse Sciencepark het regenboogfietspad. Zo’n honderden meters lang pad wil ze ook graag in Enschede. Als het aan haar ligt, wordt het gedeelte van de De Ruyterlaan vanaf de oversteek tot het Ariënsplein omgetoverd tot regenboogpad. Ze wil daarover in gesprek met de wethouder. Ook de suggestie om het bestaande regenboogpad door te trekken tot aan de ingang van de hogeschool, wees Anka Mulder niet meteen af.

Internationale Dag tegen Homofobie

Voor de ingebruikname is gekozen voor de datum 17 mei, de dag waarop in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit schrapte van de lijst van ziektes. De datum was in 2003 in Canada aanleiding om de Internationale Dag tegen Homofobie in het leven te roepen. Later zijn daar Bifobie, Transfobie en Interseksefobie bijgekomen.

Glad

Het is de tweede keer dat op deze plek een regenboogpad is geschilderd. Het eerste pad werd in oktober 2021 aangelegd, maar bleek te glad.

Meer over de ingebruikname van het pad in de radio-uitzending en podcast van de Roze Golf die vanaf zondag te beluisteren is.

(Bron en foto: Roze Golf)

