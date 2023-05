Oud-vriijwilliger COC Zwolle Sibrand Hofstra (57) overleden

on

In zijn woonplaats Zwolle is oud-COC-vrijwilliger Sibrand Hofstra overleden .Hij was sinds 1995 actief voor COC-ledenmagazine Gaylie Times.

Het interviewen van mensen en artikelen schrijven, was zijn passie. Jarenlang heeft hij dat gedaan voor het COC en in zijn werk voor de GGZ.

Namens COC Zwolle coördineerde hij het baanproject in Zwolle, in samenwerking met de GGD IJsselland. Met vrijwilligers en medewerkers van de GGD werden zogenoemde homo-ontmoetingsplekken bezocht om voorlichting te geven over veilig vrijen.

Sibrand begeleidde ook praatgroepen. Daarnaast was hij betrokken bij de organisatie van Roze Zaterdag die in 2006 in Zwolle werd gehouden.

In 1999 begon hij op het lokale radiostation Radio Zwolle een eigen ‘roze’ programma.

In 2005 werd Sibrand Hostra politiek actief als lijsttrekker van zijn eigen partij LEV, maar de partij behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en 2010 geen zetel.

Op de veiling in 2014, onderdeel van geldwervingsactie om het pand in Kamperstraat te kunnen kopen, was Sibrand de hoogste bieder op een half uur zendtijd die door de Roze Golf beschikbaar was gesteld. In een door hem geproduceerde en gepresenteerde uitzending sprak hij met zijn idool Mirella, van het duo Frank en Mirella (foto).

Zaterdag is de uitvaart van Sibrand Hofstra in Zwolle.

(Bron: COC Zwolle, Roze Golf; foto: archief Roze Golf)

