Toegenomen geweldsdreiging tegen LHBT-Plussers in Amerika

De dreiging van geweld tegen LHBTI-Plussers neemt toe volgens het Amerikaanse Department of Homeland Security.

In een document, dat vrijdag aan de overheid en wetshandhavingsinstanties werd gestuurd, staat dat huiselijk geweld tegen LHBTI-Plussers is toegenomen en dat er meer LHBTI-gerelateerde haatmisdrijven zijn gepleegd het afgelopen jaar.

Volgens het DHS was ongeveer twintig procent van alle haatmisdrijven die in 2021 in het hele land werden gemeld, ingegeven door vooroordelen in verband met seksuele geaardheid en geslacht, daarbij verwijzend naar de statistieken van haatmisdrijven van de FBI.

‘Deze kwesties omvatten acties die verband houden met evenementen met drag-queens, genderzorg en LHBTI-onderwijs op scholen’, aldus het DHS.

Het DHS zei dat de problemen die aanleiding geven tot bedreigingen en oproepen tot geweld tegen de LHBTI-Plus-gemeenschap kunnen leiden tot een toename van mogelijke aanvallen op grotere doelen in openbare ruimtes en zorginstellingen.

DHS-analisten wijzen ook op de gevolgen van berichten op sociale media.

‘Geruchtmakende aanvallen op scholen en op geloof gebaseerde instellingen, zoals de recente schietpartij in Nashville, dienden historisch gezien als inspiratie voor individuen om soortgelijke aanvallen uit te voeren’, aldus het DHS.

(Bron: ABC News; foto: Demonstrant met regenboogvlag voor het Witte Huis)

