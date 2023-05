Presentator Xavier Taveirne spreekt zich uit over homohaat

on

De Belgische nieuwspresentator en programmamaker Xavier Taveirne heeft zich dinsdag in het VRT radio 2-programma ‘Goeiemorgen Morgen!’ uitgesproken over homohaat.

Hij vertelde over de homofobe berichten die hij ontvangt naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie, 17 mei

‘Ik probeer het te begrijpen maar als iemand zegt dat hij je komt zoeken, wordt het eng’

‘Deze week nog tweette ik over het Eurovisiesongfestival. Dat maakt van mij meteen een vieze, roze janet.’

‘Laatst stuurde iemand nog dat hij geen VRT NWS meer kijkt, want hij wil geen strandjanet op zijn televisie’, vertelt Xavier.

‘Soms zijn de scheldtirades nog gruwelijker. Iemand liet me weten dat hij me haat, me komt zoeken en dat ik maar beter achter mijn schouder kijk. Dat is écht akelig. Ik heb dat bericht ook gemeld bij de Juridische Dienst van de VRT.’

‘Niet alle haat is homohaat’

Xavier probeert altijd een verklaring te zoeken voor die berichten. ‘Dat laatste dreigement kreeg ik om 5 uur ’s ochtends. Wie weet was de man dronken of hoorde hij iets op het nieuws dat hem niet aanstond’, vertelt hij. ‘En ik kan ook nooit weten of die persoon commentaar geeft omdat die homo’s niks vindt, of dat die van mening is dat ik mijn job niet goed doe. Niet alle haat is homohaat.’

Taveirne kijkt ook altijd wie er achter een boodschap zit. ‘Ik zoek die persoon op via sociale media. Als ik één van de vele schietschijven ben, stelt me dat net iets geruster. Veel mensen willen gehoord worden en vinden sociale media daarvoor een goed platform. Het liefst van al zou ik hen eens goed willen vastpakken.’

Rimpelloos

Xavier Taveirne praat al jaren openlijk over het feit dat hij op mannen valt. ‘Toen ik 21 was, ben ik uit de kast gekomen bij mijn vrienden. Dat ging rimpelloos. Ze reageerden zelfs met het woord “natuurlijk”. Een jaar later, toen ik 22 was, heb ik het ook aan mijn ouders verteld.’

Hij wachtte bewust een jaar om zijn ouders in te lichten. ‘Ik wilde eerst even experimenteren. Als mijn ouders dan slecht zouden reageren, was ik ten minste zeker van mijn keuze. ‘

Uiteindelijk was er geen probleem. ‘Het grootste obstakel voor mijn ouders was dat de buitenwereld misschien anders naar mij zou kijken omdat ik niet hetero ben. Obstakels kom je sowieso tegen. Maar ik ben wel gelukkiger dan toen ik zweeg over mijn geaardheid’, aldus Xavier Taveirne.

Voor de mannen

Xavier Taveirne is een van de presentatoren van VRT NWS Laat en maakte onder meer de driedelige documentaire ‘Voor de mannen’ over mannen die hebben bijgedragen aan de homo-emancipatie, die in 2018 werd uitgezonden op Canvas..

(Bron en screenshot: VRT)

