Amnesty start actie voor opgepakte homoseksuele Tsjetsjeen

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is een actie gestart om de 28-jarige Idris Arsamikov vrij te krijgen.

Hij werd 15 februari opgepakt wegens ‘fraude’, een tactiek die de Tsjetsjeense politie vaak gebruikt om onschuldige mensen op te pakken. Sinds zijn aanhouding is onbekend waar Arsamikov is.

Begrafenis

Idris Arsamikov vluchtte in 2018 naar Nederland, waar hij asiel aanvroeg, maar keerde vorig jaar maart terug om bij de begrafenis van zijn vader te kunnen zijn. De politie nam al zijn papieren in beslag, waardoor hij niet meer terug kon naar Nederland.

Op 15 februari 2023 verliet Idris Arsamikov Tsjetsjenië en vloog naar Moskou. Voor dat hij in het vliegtuig stapte, liet hij mensenrechtenactivisten weten dat hij sinds zijn verblijf in Tsjetsjenië ten minste drie keer was opgepakt door de politie en was mishandeld. Ook had hi bedreigingen ontvangen van familieleden vanwege zijn geaardheid.

Niet toegelaten

Bij aankomst op de luchthaven Domodedovo in Moskou werd hij gearresteerd en overgedragen aan de Tsjetsjeense autoriteiten. Zijn advocaten werden niet toegelaten in het politiebureau van het district Shelkovsky en de politie weigerde hen te vertellen waar hun cliënt was.

Met de actie wordt de Tsjetsjeense autoriteiten opgeroepen om de Idris Arsamikov onmiddellijk vrij te laten en hem te beschermen tegen geweld.

(Bron en foto: Amnesty International)

