Zweden is winnaar van 67e editie van Eurovisie Songfestival

Zweden heeft zaterdagavond het 67e Eurovisie Songfestival gewonnen. Zangeres Loreen met Tattoo eindigde bovenaan.

Het is de tweede keer dat Loreen, de artiestennaam van Lorine Zineb Noka Talhaoui, voor Zweden het songfestival wint. In 2012 won ze met Euphoria. Ze vertelde in 2017 in een interview op de Zweedse televisie dat ze biseksueel is. ‘Veel mensen zijn zo gefocust op seks, op seksualiteit. Liefde is zoveel meer. Ik zeg meestal “Liefde is waar je het vindt”’, zei ze in het interview.

Zweden was veruit favoriet bij de vakjury. Loreen werd beloond met 340 punten, ver boven de nummer twee, Israël met 177 punten.

Ook bij de kijkers was Loreen veruit favoriet. Dit is de eindstand:

De overwinning van Loreen betekent dat volgend jaar 50 jaar na de winst van Abba het Eurovisie Songfestival weer in Zweden gehouden wordt.

Liverpool

Het Eurovisie Songfestival werd dit jaar in Liverpool gehouden. Het is gebruikelijk dat het winnende land het jaar erop het festival organiseert, maar de EBU, de European Broadcasting Union moest na de overwinning van Kalush Orchestra met Stefania afzien van de organisatie van het festival in Oekraïne, gezien de oorlog in het land.

Het Verenigd Koninkrijk, dat vorig jaar tweede werd, nam de organisatie over. Als gaststad werd Liverpool gekozen.

Aan het begin van de finale, bij het voorstellen van de deelnemende artiesten tijdens de zo genoemde vlaggenparade, kwam Marco Mengoni, die meedeed voor Italië, niet alleen met de Italiaanse vlag het podium op, maar ook met een Pride-vlag.

Nederland haalde dinsdag de finale niet. Mia Nicolai en Dion Cooper, maar de finale heeft toch een Nederlands tintje. Het liedje Bridges van Estland ging wel door en werd mede geschreven door de Nederlander Wouter Hardy. Hij schreef samen met Duncan Laurence eerder Arcade, het winnende nummer van 2019.

Café Stonewall

Buiten bij Café Stonewall in de Walstraat in Enschede werd buiten op een groot scherm gekeken naar de finale. Mede dankzij het lekkere weer was het gezellig druk in de straat.

Roze Golf

In de Roze Golf van zondag 14 mei blikt Barry van Cornewal terug op het songfestival.

(Bron: NOS, Eurovison TV; screenshots: Eurovision TV, foto: Café Stonewall – Facebook)

