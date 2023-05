Thuisstad Oekraïense Songfestivalact geraakt door raketten

on

De stad Ternopil in het westen van Oekraïne is geraakt door Russische raketten, meldt de BBC. Daarbij raakte twee mensen gewond. De aanval was kort voor het optreden van de band Tvorchi, waarvan de leden uit Ternopil komen.

Volgens de burgemeester van Ternopil, Serhiy Nadal, werden bij de Russische aanval opslagplaatsen getroffen. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde Rusland ervan de regio’s Kiev en Ternopil aan te vallen voor en tijdens het songfestivaloptreden van Tvorchi.

Stalen harten

Tien minuten voor de band het podium in de Liverpool Arena betrad, postte Tvorchi op Instagram berichten over aanvallen van Ternopil in West-Oekraïne.

Na het optreden voegden ze eraan toe: ‘Ternopil is de naam van onze geboorteplaats, die werd gebombardeerd door Rusland terwijl we op het Eurovisiepodium zongen over onze stalen harten, onverzettelijkheid en wilskracht.’

‘Dit is een bericht voor alle steden van Oekraïne die elke dag worden beschoten. Kharkiv, Dnipro, Khmelnytsky, Kyiv, Zaporizhzhia, Uman, Sumy, Poltava, Vinnytsia, Odessa, Mykolaiv, Chernihiv, Kherson en alle anderen. Europa, verenigt u tegen het kwaad ter wille van de vrede!’

Azovstal-fabriek

De band Tvorchi bestaat uit producer Andrii Hutsuliak en de in Nigeria geboren zanger Jeffery Kenny. Zij vertegenwoordigden Oekraïne tijdens het Eurovisie Songfestival met het lied Heart of Steel, een lied over troepen die een uiteindelijk mislukt verzet tegen Russische troepen leidden in de Azovstal-fabriek in Marioepol.

De Britse ambassadeur in Oekraïne, Dame Melinda Simmons, beschreef Tvorchi’s songfestivaloptreden als ‘aangrijpend’ en noemde het ‘een herinnering dat de reden waarom Oekraïne dit evenement niet kon organiseren, is omdat Rusland blijft binnenvallen en de bevolking van Oekraïne voortdurend in gevaar leeft.’

Rusland heeft nog geen commentaar gegeven.

(Bron: BBC; foto: Sarah Louise Bennett, EBU)

