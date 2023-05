Roze Golf 14-05: apenpokken, Pride-foto’s en veel songfestival

on

De GGD’s staan klaar om te vaccineren tegen mpox (apenpokken). In de Roze Golf vertelt Harriette van Buel van GGD IJsselland waarom de nieuwe vaccinatieronde nodig is en hoe je het mpox-virus kunt oplopen.

Met name mannen die seks hebben met mannen komen voor de vaccinatie in aanmerking. Kijk hier voor de gegevens van de dichtstbijzijnde GGD. Bellen kan ook: 088 4430507.

Verder bekijken Caroliene, Daphne en Natalie de foto’s op de panelen van de Pride-Photo-tentoonstelling in Enschede en blikt Barry van Cornewal terug op het Eurovisie Songfestival. Hij verklaart het succes van Loreen en het stranden van Mia en Dion.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De radioversie is ook te vinden op de site van RTV Oost

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel