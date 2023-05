‘Pride-Photo-tentoonstelling draagt bij aan zichtbaarheid’

on

Nog deze week is de Pride-Photo-tentoonstelling te zien in het centrum van Enschede. De openluchttentoonstelling heeft als thema ‘The Process of Change’. Op verzoek van de Roze Golf bekeken Caroliene, Daphne en Nathalie de foto’s.

Daphne vindt het belangrijk dat de foto’s voor iedereen te zien zijn; ‘De foto’s laten diversiteit zien binnen onze LHBTI-gemeenschap. Mensen denken vaak dat we allemaal hetzelfde zijn, maar dat is dus niet zo. Je ziet niet alleen diversiteit in hoe mensen zijn, maar ook in wat ze meemaken in de maatschappij, hoe moeilijk het is om te leven als jezelf.’

Zichtbaarheid

Zowel Caroliene, Daphne als Nathalie hebben een trans-achtergrond. Het thema van de tentoonstelling spreekt ze aan. ‘Dat proces zijn we allemaal doorgegaan, van man naar vrouw’, zegt Caroliene. Dat maak de foto’s herkenbaar. ‘Als je deze foto’s ziet ben je wel geneigd te denken dat we in Nederland als voorheen blanke man het een stuk makkelijker hebben dan mensen die niet blank zijn. Zeker niet-blanke mensen elders in de wereld’, aldus Nathalie.

Daphne benadrukt dat het belangrijk is voor de zichtbaarheid dat deze foto’s op straat, in de openbare ruimte, te zien zijn. ‘Mensen hebben vaak toch moeite met het accepteren van diversiteit, dus laten we beginnen met bewustwording door mensen foto’s te laten zien die confronterend zijn. Het is heel makkelijk mensen uit te schelden, in elkaar te slaan en geweld te plegen tegen mensen uit de LHBTI-gemeenschap, maar als je dan dit soort foto’s ziet van deze mensen, dan zie je dus wat er gebeurt en alleen omdat ze zichzelf zijn. Mensen moeten zich daar mee bewust van zijn. Laat ruimte voor elkaar en deze foto’s kunnen daarbij helpen.’

