Straat in Münster vol regenboogkleuren: ‘signaal voor diversiteit’

In Münster zijn in de Windthorststraße, de straat van het centraal station naar het centrum, elf lantaarnpalen, drie fietsenrekken en een zitbank sinds deze week voorzien van regenboogkleuren.

Ook zijn de voetgangersoversteeklichten op de kruising Windthorstraße met de Bahnhofstraße voorzien van een man-man-paar en een vrouw-vrouw-paar naar Weens voorbeeld. Voor het gebruikmaken van het sjabloon voor de verkeerslichten moest een contract worden afgesloten met het ontwerpbureau dat de lichten bedacht..

In de Windthorststraße is ter hoogte van nummer 19 de betonnen sokkel van een zitbank in regenboogkleuren geschilderd. Het bankje aan het begin van de Windthorststraße werd gedemonteerd en vervangen door regenboogfietsenrekken. Er wordt nog gezocht voor een geschikte plek voor een regenboogpad.

Zichtbaarheid

De gemeenteraad van de stad in Noordrijn-Westfalen besloot vorig jaar tot deze maatregelen die moeten bijdragen aan de zichtbaarheid van LHBTI-Plussers. Daarvoor werd eenmalig bijna 22.000 euro uitgetrokken en jaarlijks is er 3.400 euro beschikbaar onderhoud.

LHBTI-Plussers hebben nog steeds te maken met uitsluiting, discriminatie en geweld, stelt de gemeente. De zichtbaarheid moet de vooroordelen in de stedelijke samenleving doorbreken en acceptatie bevorderen.

‘Signalen voor diversiteit’

Het startsein werd donderdag gegeven door burgemeester Markus Lewe (foto boven). Hij zette zijn fiets vast aan een van de regenboogfietsenrekken. De kleuren moeten mensen er aan herinneren dat ‘het samenleven in de stad zonder discriminatie moet plaatsvinden’. Hij sprak van ‘vrolijke en duidelijke signalen voor diversiteit’.

Felix Adrian Schäper van KCM Schwulen Zentrum in Münster prees de maatregelen als een belangrijk signaal tegen discriminatie op grond van seksuele of genderidentiteit, maar herinnerde er tegelijkertijd aan dat er nog ruimte voor verbetering is. ‘We zijn een grote groep, maar we zijn nauwelijks zichtbaar in het stadsbeeld’, zegt Schäper.

‘Soort verzoening’

Markus Chmielorz van het Bureau voor Gelijke Kansen ziet de aanpassingen in de Windthorststraße niet als ‘symboolpolitiek’, maar als een ‘sterk engagement’. Voor mensen uit de LHBTI-Plus-gemeenschap zijn de aanpassingen volgens hem ‘ook een soort verzoening’.

(Bron: Amt für Kommunikation Stadt Münster, Münstersche Zeitung; foto’s .Stadt Münster – Facebook)

